Måns Zelmerlöw tillbaka på allsångsscenen

För den tidigare programledaren Måns Zelmerlöw blir Allsång på Skansen ett kärt återseende. – Allsången är speciell för mig efter mina tre år, så jag kan absolut längta tillbaka dit, säger han.

Efter sina tre år (2011–2013) som programledare för Allsång på Skansen är Måns Zelmerlöw den 30 juni åter tillbaka på Sollidenscenen – i sommarens andra program som även gästas av Miss Li, Erik Lundin och Anna Bergendahl.

Men hans allsångserfarenhet väger lätt i det läge som råder. Utan publik lär det bli en utmaning att finna den rätta energin.

– Man får ju bara försöka fantisera fram att det sitter 20 000 personer där, säger Måns Zelmerlöw.

Måns Zelmerlöw ska i tisdagens program framföra sin senaste singel On my way. Den tidigare Melodifestivalen- och Eurovisionvinnaren berättar att låten är skriven som ett brev till ett yngre jag.

– Den tar avstamp i när jag är elva år och har problem med kompisar och är lite utfryst. Sedan går det vidare till när jag är tonåring och då är det tjejbekymmer, säger Måns Zelmerlöw och fortsätter:

– Och sedan är jag 21 år. Jag har precis slagit igenom och säger till mig själv att jag inte ska tro att jag bara kan slappna av, utan måste trampa vidare. Så det är lite visdomsord under resans gång.

Vilken låt han kommer att välja ur allsångshäftet har han ännu inte bestämt.

– Det brukar bli något fartfyllt i alla fall. Det blir roligare så, säger han.

För Måns Zelmerlöw som är bosatt i Storbritannien innebar coronapandemin inledningsvis en längre period i karantän. Han tvingades sedan ställa in sin egen festival, Summer on, som skulle ha arrangerats i Båstad i sommar. Och sommarens spelningar var det bara att säga adjö till.

– Man får helt enkelt dra ett streck över 2020 och acceptera läget, säger han.

Bristen på jobb till trots hade han inte kunnat tänka sig att ikläda sig rollen som programledare för Allsång på Skansen igen – i alla fall inte i nuläget.

– Just nu är det så lite jobb, så nu gör jag nästan vad som helst. Men nej, inte just nu i alla fall. Kanske när jag blir äldre, det hade varit kul att komma tillbaka någon gång, säger Måns Zelmerlöw.