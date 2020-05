Hilary Mantel avslutar sin trilogi om uppkomlingen, pragmatikern och det moderna subjektet Thomas Cromwell och Tudordynastin. Det blir en över 800 sidor lång berättelse där ordens makt och vanmakt, och kampen mellan det förflutnas spöken och visionen om en annorlunda framtid, framträder i smärtsam dager.

Så är det till slut dags att följa Thomas Cromwell hela vägen till avrättningsplatsen.När The Mirror and the Light (Spegeln och ljuset) tar sin början har Anne Boleyn precis halshuggits. Thomas Cromwe...