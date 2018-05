Det talas mycket om att barn borde utöva mångsidig idrott för att utveckla sina färdigheter, men ändå tycks det inte finnas idrottsföreningar som hakat på tanken att erbjuda barnen detta på ett vettigt och förmånligt sätt.

Jag har en tid följt med en bekant familj med två pojkar i åldern fyra och sex år. Båda pojkarna spelar fotboll sedan en tid och nu vill de också prova på ishockey. Detta innebär att pojkarna har flera träningar i veckan, på olika tider och på olika håll i Helsingfors. Rätt ofta är de tvungna att välja vilken turnering eller träning de vill delta i, eftersom ishockeyn och fotbollen spelas samtidigt.

Därtill betalar föräldrarna medlemsavgifter och träningsavgifter till båda föreningarna, också förstås för alla träningar och turneringar som barnen inte kan delta i då aktiviteterna sker samtidigt.

Att det är svårt och dyrt att låta ett barn utöva många grenar är ingen nyhet. Det märkliga är att problemet tycks vara bestående trots att det med lite god vilja borde vara mycket enkelt för föreningar att i stället för att försvåra ett mångsidigt idrottande, underlätta det.

I stället för att tvingas välja en eller högst två idrottsgrenar så kunde framför allt föreningar med många grenar under sitt paraply starta grupper som utövar olika grenar parallellt. Kunde inte till exempel Helsingfors IFK starta lag för barn som spelar både fotboll och ishockey och varför inte också innebandy, handboll och friidrott? Lagen kunde spela mera ishockey, innebandy plus handboll under vintern och satsa mera på fotboll plus friidrott på sommaren.

Barnen i Grankulla kunde få ta del av Grankulla IFK:s mångsidiga utbud med ishockey, fotboll, handboll, innebandy och alpin skidåkning. Mindre föreningar kunde inleda samarbete med andra föreningar i samma stadsdel som har skilda grenar på programmet. Familjerna skulle betala endast en medlemsavgift och barnen skulle få lära sig mångsidiga färdigheter, utan att vara tvungna att välja bort någon träning eller turnering på grund av att tidtabellerna kolliderar.

Jag tror inte heller att detta upplägg skulle göra det omöjligt för begåvade barn att nå toppen som äldre idrottare, tvärtom. Det finns gott om exempel på idrottstalanger som länge utövat flera grenar på topp, innan de gjort sitt slutliga val. Mikael Källman (handboll, fotboll), Riikka Välilä (ishockey, boboll, bandy), Teuvo Teräväinen (ishockey, innebandy), Chris Mulumba (amerikansk fotboll, judo), tvillingarna Oona & Veera Kauppi (innebandy, fotboll) för att nämna några idrottare i olika ålder.

Det har faktiskt också forskats i ämnet. Hill, McConnell, Forster & Moore (2002) har utrettt 800 OS-idrottares bakgrund. De gjorde bland annat följande iakttagelser: OS-idrottarna var alla mycket aktiva som barn och unga och innan de fyllde 14 utövade de i snitt 2,6–3,5 olika grenar. Detta kan bland annat förklaras med den så kallade överföringseffekten, då många färdigheter överförs från en gren till en annan.

I Finland har vi kanske inte ännu förstått nyttan av att träna olika grenar mångsidigt, utan i stället kräver tränare och ledare att barnen skall specialisera sig alltför tidigt. Om en sexåring förutsätts träna fotboll tre gånger i veckan vid sidan av matcherna förstår vem som helst att det inte blir tid över för andra grenar och andra hobbyer. Idrottandet i Finland tenderar att bli alltför allvarligt, alltför tidig vilket kan leda till att många slutar helt och hållet.

Vi får inte glömma bort huvudsaken, att idrottsutövandet för små barn och deras föräldrar skall vara roligt, lättåtkomligt och prisvärt. Att erbjuda barn en bred palett olika grenar, efter eget intresse förstås, kräver förstås en del planering och framför allt samarbete och god vilja mellan föreningar och tränare. Men om man sätter barnens intresse främst ska väl detta inte vara omöjligt att uppnå.

Merita Bruun är före detta landslagsspelare i ishockey och amerikansk fotboll

Richard Nordgren Videojournalist