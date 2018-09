Väder Mangkhut orsakar förödelse i Filippinerna

Bråte blockerar vägarna i staden Tuguegarao norr om huvudstaden Manila efter ovädret Mangkhut. Bild: Ted Aljibe Bråte blockerar vägarna i staden Tuguegarao norr om huvudstaden Manila efter ovädret Mangkhut. Bild: Ted Aljibe

Tyfonen Mangkhut drog under lördagsnatten in över norra Filippinerna med vindar på 57 meter per sekund. Två personer har omkommit i ovädret, rapporterar filippinsk polis.