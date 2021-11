Många vittnen vid fall i svenskt konserthus – man föll på två andra personer

Polisen fortsätter att utreda händelsen i Uppsala konserthus under tisdagskvällen, då två män omkom och en kvinna skadades efter att en av männen fallit från hög höjd.

Det var strax före klockan 19 under tisdagskvällen som en man i 80-årsåldern föll från hög höjd i Uppsala konserthus och då träffade två personer – en man och en kvinna i 60-årsåldern – som befann sig i foajén.

Kvinnan som blev träffad på golvet i entrén vårdas på sjukhus, men bedöms inte ha livshotande skador.

Enligt polisen finns under onsdagsmorgonen inga nya uppgifter kring orsaken bakom fallet och man säger att arbetet nu fortgår för att utreda händelsen.

– Vi fortsätter att jobba för att få fram ett bättre händelseförlopp och vi har pratat med ett stort antal personer på plats under gårdagskvällen. Så det finns mycket material att jobba med – det finns många vittnen, säger polisens presstalesperson Tobias Ahlén-Svalbro.

En anmälan om vållande till annans död och vållande till kroppsskada upprättades under tisdagskvällen, men polisen sa då att man inte hade någon anledning att tro att ett brott låg bakom mannens fall.

Enligt polisen kommer också anmälan fortsättningsvis att omfatta endast den första rubriceringen.

– Enligt vår jourundersökningsledare kommer rubriceringen "vållande till kroppsskada" inte finnas kvar i förundersökningen. Men den första rubriceringen "vållande till annans död" har ju med att göra att mannen i 60-årsåldern avled av att han blev träffad av den andra mannen, säger Tobias Ahlén-Svalbro.

Omkring 1 000 personer befann sig i konserthuset under tisdagskvällen för att se Abba-hyllningskonserten "Thank you for the music" med musik av Benny Andersson och Björn Ulvaeus.

Efter händelsen utrymdes byggnaden och en intern krisgrupp sammankallades av Uppsala Konsert och Kongress.

Enligt Henrik Lillsjö, vd och konstnärlig ledare för konserthuset, kommer man att fortsätta att hålla stängt under återstoden av arbetsveckan med anledning av gårdagens händelse.

– Vi är chockade och medtagna i situationen och våra tankar går självklart också till de avlidna och deras anhöriga. Vår personal på plats har varit med om något man hoppas aldrig behöva uppleva. Och i denna fruktansvärda händelse har de agerat föredömligt och oerhört proffsigt, vilket jag verkligen vill lyfta, säger han.

Enligt Henrik Lillsjö följer man från konserthusets sida de riktlinjer som råder för verksamheten, och hänvisar frågor om fastigheten till fastighetsägaren.

– Nu kommer vi att fokusera all vår kraft och lägga alla våra resurser på att stötta våra medarbetare och andra som har berörts av den här händelsen, säger han.