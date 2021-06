Internet Mjukvarustrul slog ut flera stora sajter

Mjukvarustrul hos nätleverantören Fastly slog ut många av världens mest kända webbplatser på tisdagseftermiddagen. Bland de drabbade fanns stora globala medieföretag som The Financial Times, The New York Times, CNN, BBC, The Guardian och Bloomberg. Samma problem drabbade även Aftonbladet, TV4 och Svenska Dagbladet i Sverige.