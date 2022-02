Många och stora priser under Svenska litteratursällskapets årshögtid

26 personer prisas av Svenska litteratursällskapet för böcker och annat arbete i kulturens och vetenskapens namn. HBL har hela listan.

På Runebergsdagen, i år lördagen den 5 februari, firade Svenska litteratursällskapet sin traditionella årshögtid.

Den här gången var tillställningen digital på grund av coronarestriktionerna. Historikern Ann-Catrin Östman höll festföredrag under rubriken När berättelser korsar varandra – om historiesyner och ingångar till det förflutna och för musiken stod Finländska kammarorkestern under ledning av Jan Söderblom. Och så delades det ut ett stort antal priser till författare och andra konstnärer.

Här är hela listan över de premierade:

Författaren Robert Åsbacka för romanen Kistmakarna. "Berättelsen om den avdankade författaren Erik gestaltar livets subtila vändningar och människornas oväntade omorienteringar. I sitt författarskap riktar Åsbacka sin kärleksfulla och varmt humoristiska blick mot de individer som både privatlivet och offentligheten glömt bort." skriver SLS i prismotiveringen.

Författaren Ralf Andtbacka för diktverken Avnämnandet och Bok av råd. "Andtbacka bygger mästerligt en dikt för vår vinglande tid. Det gäller inte bara att likt Adam ge namn utan också att lösa tingen ur deras lexikala fängsel."

Författaren och illustratören Lena Frölander-Ulf för boken Fidel och jag i storstan. "Boken kröner en trilogi vars tematik och illustrationsteknik sammanfogas sömlöst. I böckerna möter och besegrar barnjaget sin fruktan för skogens mörker, havets dunkla djup och stadens skumrask."

Professor Ann-Mari Häggman för betydande insatser inom kulturhistoria, folkloristik och folkmusikforskning. "Under fem decennier har Häggman haft en ledande roll vid dokumentationen av folkmusik och folkliv i det svenska Finland."

Författaren Michel Ekman för Lyckliga slut. Elva essäer och en dagbok. "Essäformen ger ett utrymme för personliga infallsvinklar och självbiografiskt grundade betraktelser, som Ekman utnyttjar väl. Säkert och intresseväckande behandlar han cineastiska, musikaliska och litterära ämnen."

Skådespelaren och dramaturgen Kristofer Möller och koreografen Carl Knif får 10 000 euro var för dramatiseringen av August Strindbergs Ett drömspel. "Pristagarna har gjort en strålande dramatisering där det väsentliga i den tunga klassikern gjorts intressant och tillgängligt för en nutida publik."

Docent Ben Hellman för biografin Son till Tolstoj. Berättelsen om Lev Lvovitj Tolstojs liv. "Med bred kulturhistorisk lärdom tecknar Hellman ett fängslande porträtt av den yngre Tolstojs liv och verk i den stora författarens skugga."

Filosofie doktor Rita Paqvalén för Queera minnen. Essäer om tystnad, längtan och motstånd. "Paqvaléns stilistiskt säkra bok om normbrytande sexualitet är ett viktigt bidrag till synliggörandet av sexuella minoriteters historia."

Författaren Minna Lindeberg för boken Norrsken i skallen. "Författaren skildrar på ett självklart och medryckande sätt tonårsvilsenheten, besattheten, den sexuella utlevelsen, smärtpunkterna."

Författaren Martina Moliis-Mellberg för diktsamlingen falk. "Den hårt komprimerade diktsamlingen expanderar och finner sin fulla resonans under läsningen: falk är ett vackert exempel på principen 'less is more'."

Konstnären Petri Hytönen för en visuellt egensinnig och rik bildproduktion med akvarellen som utgångspunkt. "Med mödolös variation, ironi och briljans förädlar han omgivningens optiska brus i förtätade målningar."

Docent Rebecka Lennartsson för verket Ulla Winblad. Liv och legend. "I en mångbottnad bok studeras den historiska personen Maja Stina Kiellström i verkningsfull kontrast till sitt alter ego Ulla Winblad, Bellmans mytologiska nymf.

Docent Sven-Erik Klinkmann för verket Ropet från gårdagen. "Klinkmann berättar inlevelsefullt om hur populärmusik kan forma oss som individer och medlemmar av ett kollektiv."

Forskaren Anna Lindholm för Den rätta färgen. En biografi om socialisten Anna Wiik. "Med frisk nyfikenhet skildrar Lindholm hur Wiiks liv präglades av en ståndaktig ideologisk grundsyn och utformades i ständig växelverkan mellan det personliga och det politiska."

Matilda Södergran för romanen Nell. "Med perfekt gehör behärskar Södergran förlustens poetik som förvandlar och förvrider vardagens ting och göromål."

Filosofie doktor Tomi Riitamaa för doktorsavhandlingen Isolerat och övergivet nationsfragment, hänsynslöst ihjältiget? Studier i den finlandssvenska litteraturens position och predikament i Sverige. Riitamaa slår "hål på myter om den finlandssvenska litteraturens isolering och det sverigesvenska ointresset för den svenska litteraturen i Finland."

Filosofie doktor Klas Wikström af Edholm för doktorsavhandlingen Människooffer i myt och minne. En studie av offerpraktiker i fornnordisk religion utifrån källtexter och arkeologiskt material. "Den gedigna tvärvetenskapliga avhandlingen [utgör] ett viktigt bidrag till den nordiska och internationella diskussionen om människooffer i myt och praxis under den yngre järnåldern."

Filosofie doktor Agneta Rahikainen för verket Smittans rike. Om syfilis i konst, kultur och kropp. "Boken är en rysande och personligt förankrad berättelse som präglas av djup bildning och analytisk skärpa."

Författaren Quynh Tran för romanen Skugga och svalka. "Präglad av ett personligt tonfall dröjer sig denna stilsäkra romandebut kvar hos läsaren."

Professor emeritus Jan Sundberg och professor Stefan Sjöblom får 5 000 euro var för verket Det åländska självstyrets kvaliteter. Demokrati, resurser och kompetens. "Författarna visar hur de självstyrande kvaliteterna på Åland är både välutvecklade och sårbara."

Professor Kai Simons för boken Forskningens olidliga lätthet. "Vi möter en outtröttlig optimist som vid 75 års ålder lanserar en bioteknologisk startup, men också en modern upplysningsfilosof".

Filosofie doktor Julia Dahlberg för verket Mitt i samhället, nära människan. Samfundet Folkhälsan i svenska Finland 1921–2021. "Med denna gedigna socialhistoriska undersökning förankrar Dahlberg organisationens 100-åriga tillvaro i såväl det omgivande samhället som i enskilda människors vardag."

Journalisten Jens Berg och universitetsläraren Jenny Sylvin får 2 500 euro var för podden Näst sista ordet, som anlägger såväl språkvetenskapliga som populärvetenskapliga aspekter på svenskan i Finland.

