Jobb och framtid "Många kämpar med ångest och klarar inte av stökiga miljöer" – oro för ungdomsverkstäder på distans

Coronaläget förvärras inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Vid After Eight i Jakobstad hoppas man in i det sista att ungdomsverkstäderna inte ska behöva fungera på distans igen. – Coronaepidemin har ökat ångesten hos en del unga som redan har det kämpigt, säger handledare Lenita Benton.