Många frivilliga finländska veterinärer vill resa till Australien för att rädda koalor

En kedja med veterinärkliniker letar efter frivilliga i Finland som vill resa till Australien för att hjälpa de djur som tar skada i de omfattande bränderna.

Vi har alla sett de hjärtskärande videorna och bilderna: koalor med bandagerade ben och svedd päls, en ensam klippkänguru i en sönderbränd skog och desperata räddningsoperationer för de vattenlevande näbbdjuren då floderna och vattendragen torkar ut.

Även om Australien lyst med sin närvaro ur nyhetsrapporteringen de senaste dagarna så har det ingalunda slutat brinna ännu. Senast i torsdags var det över 40 grader hett med starka vindar i delstaten New South Wales, vilket gjorde att flera bränder flammade upp igen. Mer än 80 bränder var aktiva under torsdag, varav nästan 40 inte var under kontroll.

Veterinärvårdskedjan Evidensia, som har kliniker i Finland, Sverige, Norge, Danmark och i andra europeiska länder, kommer att skicka frivilliga till Australien som ska bistå de lokala myndigheterna. De ska antingen jobba på kliniker eller rädda djur i bränderna.

Från Finland skickas en veterinär och två vårdare till att börja med.

– Vi har haft hur många sökande som helst och vi vill skicka dem till Australien så fort som möjligt, säger Jukka Toivonen som är vd för kedjan i Finland.

Evidensia betalar för volontärernas flyg och uppehälle. De får också lön från företaget i vanlig ordning medan de är i Australien. En veterinär vid koncernens huvudkontor i Storbritannien kommer att intervjua de sökande.

Toivonen tror att de personer som väljs i Finland klarnar nästa vecka. De skickas sedan dit behovet är störst.

– Vi letar efter sökande med erfarenhet av exotiska djur och av vården av vilda djur.

Koncernen kommer att ha frivilliga på plats ända till juni. Volontärerna kommer att jobba där i kortare och längre tidsperioder.

– Den kortaste tid vi skickar ut någon är fyra veckor.

Jukka Toivonen berättar att tanken om att skicka frivilliga till Australien föddes inom koncernen.

– När bränderna i Australien startade började folk inom huset ställa frågor om hur de kunde hjälpa till. Vi är väldigt stolta över att det finns frivilliga som vill åka dit.

– Bland vår personal finns mycket erfarna personer som jobbat runtom i världen. Till exempel mejlade en sköterska mig som tidigare jobbat i Australien och skött om koalor. En annan veterinär hörde av sig och berättade att hen jobbat med vilda djur utomlands.

Koncernen letar nu efter samarbetspartner som är villiga att donera mediciner och sjukvårdstillbehör.

Australiens näbbdjur drabbas hårt av torkan

av TT-Reuters

Näbbdjuret kämpar för sin överlevnad i Australien. Där gör den långvariga bristen på regn att flodbäddar, där djuret trivs som bäst, torrläggs.

Den tre år långa torkan och andra faktorer som dammbyggen och klimatförändringar minskar chanserna för näbbdjurets överlevnad, säger Gilad Bino, forskare vid universitetet i New South Wales.

– Näbbdjuren dör i många floder och situationen ser ut att förvärras.

– Det här är evolutionära kvarlevor som är unika för Australien. Faktorer som ökad frekvens och varaktighet när det gäller torka kommer definitivt att göra att många populationer utrotas, säger han.

Näbbdjuren, på engelska platypus, är svårfångade och tillbringar mycket tid under vattnet. Genetiskt placeras de någonstans mellan fågel, reptil och däggdjur. Den har en svans som liknar bävern, men har även en näbb.

Arten finns framförallt i vattendrag i östra Australien, där torka och kraftiga bränder nu har lett till att djuret hotas, enligt Internationella naturvårdsunionen (IUCN).

– Askan i vattnet och bristen på syre har stor inverkan på vissa områden där näbbdjurspopulationer finns, säger Gilad Bino.

Även andra australiska djur, bland annat koalor och klippkänguruer, hotas av torkan, värmen och bränderna i landet.