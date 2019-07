Många drunkningsolyckor i juni

Början av sommaren var varm och solig, vilket syns i statistiken över antalet personer som drunknat. Juni har varit ovanligt ödesdiger jämfört med de senaste åren.

Fakta Statistik 44 personer har drunknat under tiden 1.1–30.6.2019. 11 drunknade i östra Finland, 9 i västra Finland och 7 i södra Finland. 37 av dem som drunknat var män. I fjol var 24 av 28 drunknade män. 20 personer drunknade i juni. Senast var antalet drunknade i juni över 20 år 2013, då 21 personer drunknade. Källa: Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf

Över 40 personer har drunknat under det första halvåret 2019, enligt Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund. Jämfört med 28 personer som drunknade under det första halvåret i fjol har antalet drunknade stigit avsevärt. Nästan hälften av drunkningsfallen inträffade i juni då 20 personer drunknade. Det är första gången sen 2013 så många drunknat bara i juni. Nästan 40 av dem som drunknade under det första halvåret i år var män. En stor del av dem som drunknat i år har dött i båttrafiken.

Det varma och soliga vädret i början av sommaren har lett till att allt fler sökt sig till hav och sjöar, vilket ofta leder till olyckor.

– Det varma vädret påverkar genast – framför allt insjöområdena. På havsområdena ligger vi ungefär på samma nivå (med tanke på antalet personer som drunknat) som förra året. När vattnet blir varmt i sjöarna trivs folk genast mera kring vattnet och då händer det flera olyckor, säger frivilliga sjöräddaren Mikael Andersén.

Ofta kommer hjälpen för sent då det sker en olycka i en sjö eller på havet.

– Det som vi märkt under de senaste åren är att i många fall har inte själva olyckan setts av någon annan och därför har inte hjälp larmats i tid. När det gäller olyckor vid vatten tar det oftast betydligt längre tid för hjälpen att komma fram jämfört med olyckor på land, säger Andersén.

– En stor orsak är tyvärr den, att män inte använder flytväst när de rör sig med båt. Det är mycket vanligt att vi ser båtar där alla barnen och frun har flytväst på sig men mannen som kör båten inte har flytväst, säger Andersén.

Det är ett vanligt problem att man inte har flytväst på sig.

– Vid insjöar är det mycket vanligt att man inte har flytväst på sig när man åker ut och ror för att till exempel fiska eller vittja nät. På insjöarna använder man också oftast båtar som inte är lika sjödugliga som de som används på havet, säger Andersén.

Andersén säger också att det är vanligt att flytvästen finns med i båten men det hjälper inte då det blir en nödsituation, speciellt om västen är inlåst någonstans. I åtta fall av tio skulle en flytväst ha räddat livet på personen som drunknat.

– Lagen kräver inte att man har på sig flytväst utan det räcker med att den är med. Det är viktigt att se till att alla i båten har fungerande och rätt storleks flytväst på sig. På insjöområdena har man inte samma sjösäkerhetskultur som på havet och det syns också i statistiken.

Fakta Tips för att undvika olyckor vid vatten Använd alltid flytväst då du rör dig vid vatten. Kom ihåg att avstå från alkohol då du ska simma eller åka båt. Håll ögat på barn vid vatten, helst så nära att du kan lyfta barnet från vattnet direkt om det behövs. Kontrollera vad som finns under vattenytan före du hoppar i för att undvika olyckor. Var realistisk då du bedömer din simkunnighet och simma enligt det. Simma längs med strandlinjen så att du bottnar ifall det behövs. Ha alltid någon med dig då du simmar eller badar bastu. Lär barnen vad man ska komma ihåg då man rör sig i närheten av vatten eller då man är i vattnet. Granska båtens sjöduglighet och se till att den har rätt utrustning före du åker i väg. Kom ihåg att ha rätt attityd då du rör dig vid vatten. Du klarar dig bra med sunt förnuft och gott omdöme. Källa: Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf

– Det lönar sig inte att simma ensam. Föräldrarna ska låta boken eller telefonen vara och följa med vad barnen i strandvattnet gör hela tiden. Simma alltid längs med strandlinjen så att du har så kort väg som möjligt till land ifall krafterna tar slut eller du får kramp i benet, säger Andersén.

Det gäller att vara försiktig också då man åker båt.

– Använd alltid flytväst när du åker båt och undvik alkohol. Håll också alltid ordentlig utkik över omgivningen för att undvika möjliga kollisioner och grundstötningar som kan leda till att man faller överbord. Lämna aldrig någon ensam.

Enligt Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund har en stor del av speciellt personer som drunknat i båttrafiken varit alkoholpåverkade. Det är viktigt att vara nykter då man åker båt eller simmar för att undvika olyckor.