Många döda i oväder i Centralamerika

Minst 50 personer i Guatemala har dödats i jordskred, sedan ovädret Eta drog in över landet, uppger landets president. Flera andra länder i regionen rapporterar också dödsfall

– På morgonen hade vi fyra döda, nu är siffran över 50 döda, säger Guatemalas president Alejandro Giammattei.

Jordskreden kring staden San Cristobal svepte med sig omkring 25 hus, och räddningsarbetare har svårt att ta sig till det drabbade området till följd av översvämmade vägar.

– Vi försöker att ta oss dit till fots eftersom det inte finns något annat sätt, säger Giammattei

Flera personer har omkommit i ovädrets spår i närliggande länder. I Honduras har omkring 500 personer räddats från hustak, då Etas kraftiga regn lett till omfattande översvämningar. Polis, soldater och brandmän kommer att fortsätta räddningsarbetet under natten.

– Vi kommer inte lämna området innan vi räddat den sista personen, säger landets president Juan Orlando Hernández i en tv-sändning.

Förutom Honduras och Guatemala har dödsfall till följd av ovädret rapporterats i Nicaragua, Panama och Costa Rica.

En god nyhet i förödelsen var att 60 fiskare som rapporterats som saknade till havs i Honduras i tisdags återfanns välbehållna, sedan de tagit skydd vid rev innan de räddades.

Eta drog in som en kategori 4-orkan på tisdagen över Nicaragua med kraftiga vindar, innan den försvagades under sin färd in över land.

Enligt prognoserna kommer ovädret fortsätta nordväst över Honduras och Belize, för att sedan vända ut till havs och samla styrka, och därefter möjligtvis röra sig mot Caymanöarna, Kuba och södra Florida.