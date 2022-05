Många blir utan sommarjobb – i de här tre branscherna finns flest lediga jobb

Glasskiosk, äldreboende eller parkarbete? Snart inleder många unga första dagen på sitt sommarjobb.

De första annonserna för sommarjobb brukar droppa in redan före julen. Samtidigt menar jobbsajten Duunitori att säsongen när du kan söka de här jobben förlängts. Det erbjuds fortfarande en hel del jobb i sista minuten.

Jobbsajten fick in 7 000 nya annonser i april, när siffran var 5 000 vid samma tid i fjol. Under det första coronaåret hade man under samma tid bara 2 000 nya annonser.

Tittar man på perioden november-april hade Duunitori 34 096 sommarjobbsannonser, jämfört med samma period i fjol då antalet var 21 862 annonser.

För närvarande har jobbsajten över 6 000 annonser om sommarjobb. Men i praktiken är antalet platser fler, för en annons kan söka tiotals eller i vissa fall upp till hundratals sommarjobbare.

"I fjol hade vi redan väldigt många öppna sommarjobbsplatser, och i år har läget varit ännu ljusare. Enligt data vi tittat på fram tills nu ser det ut som om maj och även juni kommer att ha flera sommarjobb i sista minuten. Det är fint att så många arbetsgivare är redo att erbjuda unga den här viktiga erfarenheten, säger Aino Salonen, som är innehålls- och kommunikationsdirektör på Duunitori i ett pressmeddelande.

Men i praktiken är det inte alla sommarjobb som kan sökas av ungdomarna. Många av jobben kräver nämligen att du fyllt 18 år.

"Det beror mycket på branschen och området om det är brist på sommarjobbare. En del jobb söks av hundratals eller till och med tusentals unga, medan andra jobb knappt söks av någon", säger hon.

De flesta av sommarjobben hos Duunitori finns i restaurang- och resebranschen, inom försäljning och handel samt inom social- och vårdbranschen.

På Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC ser man samma trend med fler sommarjobb. De har gjort en enkät som visar att 78 procent av de tillfrågade säger att de anställt sommarjobbare i år. I fjol var motsvarande andel 67 procent. År 2020 svarade bara 56 procent jakande på frågan.

Den största ökningen av jobben syns i servicebranschen, där 85 procent av de svarande säger att det anställs sommarjobbare.

"Den privata servicebranschen har drabbats av arbetskraftsbrist efter coronapandemin, och det här syns i vår enkät. Inom den branschen säger 52 procent av de förtroendevalda att det är svårt att hitta tillräckligt många sommarjobbare", säger SAK:s utbildnings- och arbetskraftspolitiska expert Kirsi Rasinaho i ett pressmeddelande.

På SAK:s enkät svarade 1 058 förtroendevalda eller arbetarskyddsfullmäktige under tiden 27 april till den 4 maj.