Mancini: "Vi vill njuta av upplevelsen"

En match kvar av fotbolls-EM.Då handlar det om att inte låta nerverna ta över.– Vi har 90 minuter kvar att njuta av, säger Italiens förbundskapten Roberto Mancini.

Det italiensk landslaget gick in i turneringen med 27 raka matcher i ryggen utan förlust – ändå var det få som tippade att de skulle fajtas om guldet.

Nu finns det bara ett hinder kvar: England i finalen på Wembley.

– När vi vann med 4–0 i träningsmatchen mot Tjeckien inför turneringen kände jag att det är något väldigt speciellt och magiskt men den här gruppen, säger Giorgio Chiellini på en presskonferens.

Den 36-årige mittbacken har en diger meritlista både på klubb- och landslagsnivå. Han vet vad det innebär att spela stora matcher.

– Man måste dämpa entusiasmen när man går in i en final, och det gäller för båda lagen, säger han.

Det blir viktigt att kunna spela med hjärta men samtidigt lyckas hålla huvudet kallt.

– Det finns ögonblick när vi måste visa mod och gå för det, men också situationer där vi måste vara lugna och kontrollerade. Det är otänkbart att vi kommer att dominera under hela matchen, säger Chiellini.

Redan inför EM gjorde veteranen klart vad som skulle behövas för att nå långt i mästerskapet.

– När vi möttes upp innan turneringen sa jag att vi behövde en liten gnutta galenskap och behålla huvudet kallt för att ta oss långt, och förhoppningsvis kan det göra att vi vinner turneringen i morgon också, säger han.

Förbundskaptenen Roberto Mancini tog över Italien efter att landslaget misslyckats med att kvalificera sig till VM i Ryssland 2018.

Efter fiaskot har succétränaren fått fart på laget igen. För egen del blir finalen på Wembley något av det största han upplevt.

Han representerade själv Italien under sin aktiva karriär men lyckades aldrig ta hem ett stort mästerskap.

– Jag hoppas att jag verkligen kan njuta av upplevelsen som jag aldrig fick uppleva under min karriär som spelare, säger Mancini.

Italien tog full pott och släppte inte in ett enda mål under gruppspelet. I slutspelet har man skickat ut både favorittippade Belgien och Spanien. Under tiden har man dessutom stått för en frejdig offensiv som charmat många.

Nu väntar den största matchen av de alla – då handlar det om att inte låta nerverna ta över.

– Jag hoppas att laget återigen kan underhålla människor och göra en sista ansträngning innan det är semester, säger Mancini.

– Vi vet att det här är vår sista match. Om vi vill njuta av upplevelsen, måste vi göra det i morgon för sen är EM över.

Finalen har avspark klockan 22.00 på söndag kväll.