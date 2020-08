Manchester-fansen får vänta på premiären

Premier League drar i gång igen den 12 september.Men vissa supportrar får vänta med att se sina klubbar i aktion.Manchester United och Manchester City kliver nämligen in i säsongen en vecka senare.

Citys hemmamöte med Aston Villa och Uniteds bortamatch mot Burnley kommer inte att ingå i Premier Leagues premiäromgång.

Anledningen: Klubbarna har begärt att ha minst 30 dagar mellan säsongerna.

Då City nådde kvartsfinal i Champions League – förlust mot Lyon – och United semifinal i Europa League – förlust mot Sevilla – innebär det att deras matcher kommer att spelas vid ett senare tillfälle.

I stället kliver de in i ligaspelet en vecka senare, då City möter Wolverhampton på bortaplan och United tar sig an Crystal Palace hemma på Old Trafford.

Nykomlingen Leeds spelar däremot den 12 september och nykomlingen får tuffaste möjliga comeback i den engelska högstadivisionen. Klubben som efter 16 år är tillbaka i Premier League-fotbollen ska ta sig till Anfield för ett möte med mästarklubben Liverpool.

West Bromwich och Fulham, även de uppflyttade från League Championship, inleder hemma mot Leicester respektive hemma mot Arsenal.