Manchester City kallat till Uefa-förhör

Manchester City utreds för att ha brutit mot Uefas finansiella regelverk och riskerar att kastas ut ur Champions League. Den engelska storklubben är kallat till förhör hos det europeiska fotbollsförbundets utredande organ (CFCB).

"City är kallat till CFCB:s beslutande kammare för slutförandet av utredningen", skriver Uefa i ett pressmeddelande.

Det färska Premier League-mästarlaget har varit under utredning för brott mot Uefas Financial Fair Play sedan i mars. I måndags publicerade New York Times en lång artikel där det uppgavs att City kan stängas av från Champions League-spel under minst en säsong.

"Uefa kommer inte att ge några vidare kommentarer förrän ett beslut är fattat", skriver förbundet.