Att på gator och torg högljutt framföra sin uppfattning om herrarnas folkförräderi är inte nazistisk terror. Det är att framföra en medborgerlig åsikt i demokratisk ordning.

Det hör till den moderna samhällspolitiska bilden i vårt land att man en eller ett par gånger per sekel går in för att förbjuda folkrörelser vars medlemmar gör politik under de röda fanorna. Det sker...