Kontrasten är skarp: samtidigt som finska bolag satsar på gamla hederliga fabriksexpansioner i USA investerar amerikanerna i personalsnåla datacenter i Finland.

"You never lose when you go to Tennessee" sa Donald Trump då Sauli Niinistö gästade Vita Huset på onsdagen, samma dag som däcktillverkaren Nokian Renkaat invigde en fabrik mitt i djupaste bibelbältet...