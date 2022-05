Mamma dödade sitt barn och sig själv – nu utreder polisen barnskyddet

Polisen utreder hur barnskyddet agerat i fallet som slutade med att en mamma tog livet av sin tolvåriga son och sig själv i början av april.

Den 37-åriga mamman och hennes tolvåriga son hittades döda i en bostad i Ladugården i Helsingfors i början av april. Polisen tror att mamman dödade sin son, och därefter sig själv. Den lilla familjen var enligt uppgifter i bland annat MTV3 välkänd i området.

Både social- och barnskyddsmyndigheterna samt polisen hade i flera omgångar ryckt in hos familjen. Bland grannarna hade det under en längre tid funnits farhågor om att någonting hemskt kan hända med barnet, eftersom mamman var utåtagerande, irrationell och stökig. Hon antogs ha lidit av psykiska problem som bland annat ledde till att sonen for illa.

Han hade i olika etapper omhändertagits, men skickats tillbaka hem efter några dagar.

Det är av den anledningen polisen på eget initiativ utreder barnskyddets förfarande i pojkens fall. Visar det sig att det finns belägg att tro att myndigheten försummat sina plikter kan polisen i ett senare skede öppna en officiell förundersökning.

– Utredningen gäller endast barnskyddet och handlar om det finns skäl att misstänka tjänste- eller andra brott, skriver utredningsledare Teemu Jokinen i ett pressmeddelande.

Fallet har väckt liv i minnet av den åttaåriga flickan Vilja Eerika som under en lång tid misshandlades och slutligen dödades av sin styvmamma och pappa på morsdagen 2012. I det fallet hade myndigheternas inbördes kommunikation havererat och trots orosanmälningar från bland annat skolan lyckades ingen ingripa i flickans liv.

Vilja Eerikas öde skakade i tiden hela Finland och ledde till en omfattande utvärdering av bland annat myndigheternas tvärsektoriella kommunikation. Det utarbetades också omfattande åtgärdsprogram för att ingenting motsvarande skulle kunna ske igen.

Under den långa tid flickan hade varit klient hos barnskyddet hade det funnits otaliga möjligheter att ingripa i hennes situation, men här fallerade myndigheterna. I fallet med Vilja Eerika dömdes slutligen två socialarbetare för brott mot tjänsteplikt.