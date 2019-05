Målvaktshjälten Lankinen: "En dröm som går i uppfyllelse"

Kevin Lankinens svåra säsong kulminerade i en VM-final där han stoppade 43 skott och agerade matchhjälte.

VM-debutanten Kevin Lankinen verkade närmast utomjordisk i de avgörande matcherna. Efter ett lyckat gruppspel hade han en svårare match mot Tre Kronor men mot Ryssland och Kanada var han rena rama levande väggen.

Lankinen nollade Ryssland och stoppade hela 43 skott i VM-finalen. Svettigt värre för Lejonens stora hjälte.

– Nåjo, visst känns det i kroppen. Batteriet är ganska tomt. Vi lämnade allt där ute. Jag är så stolt över det här laget och hur vi spelade. Nu har vi guldmedaljer runt nacken. Det här är en dröm som går i uppfyllelse, säger Lankinen.

24-åringen var alldeles magisk och fick jobba som en galning i tredje perioden. Lankinen noterades för 21 räddningar. Kanadas målvakt Matt Murray stoppade ett skott.

– Pressen var ganska hård i tredje perioden. Men liksom i hela turneringen så försvarade killarna jättehårt och satt kroppen framför skotten. Det är hisnande att spela bakom ett sådant försvar då varje gubbe ger sitt yttersta. De gör vad som helst för att vi skall vinna, säger Lankinen.

Lankinens säsong är en inspirerande story. Han spelade sin första säsong utomlands och fick pendla mellan NHL:s farmliga AHL och farmens farm ECHL. Han gjorde sin landslagsdebut i april, höll hela säsongens första nolla i VM mot Frankrike och är nu världsmästare.

VM-guldet var en dröm redan från dag ett.

– Förstås ville jag tro att vi kan vinna. Det har varit många svängar på vägen. Det är inte många som trott på oss men jag har velat drömma om guldet sedan jag för första gången klädde på mig Lejonskjortan. Och nu är vi här. Ganska hisnande

Lankinens räddningsprocent i VM var fantastiska 94,2 – nästbäst bakom ryska Andreij Vasilevskij. Lankinen snittade bara 1,50 baklängesmål per match – minst i VM. Under turneringens 120 sista minuter släppte succémålvakten in bara Shea Theodores skrapa handledsskott i mitten av finalens första period. Under den sista helgen var Lankinens räddningsprocent absurda 98,7.

Men nu vill Lankinen inte tänka på statistiksiffror.

– Nu ska vi njuta av det här. Hoppas vi ses vid torget, säger han och tackar för sig – artigt som alltid.