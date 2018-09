Malms flygfält blir konsertplats när megastjärnan Ed Sheeran besöker Finland

Malms flygfält blir skådeplatsen för artisten Ed Sheerans konsert i Helsingfors nästa sommar. Ed Sheeran besöker Finland som ett led i världsturnén som landar i Helsingfors den 24 juli 2019.

Ed Sheeran inledde karriären som gatumusiker men slog igenom 2011 med debutskivan Plus. Uppföljarna, som i likhet med debuten släpptes med matematiska förtecken (Multiply och Divide) har också blivit storsäljare; Multiply sprängde gränsen för platinaskivor nittiofaldigt.

Ed Sheerans låt Shape of You är Spotifys mest strömmade. Sheeran har också figurerat i en cameoroll i filmen Bridget Jones's Baby och i tv-serien Game of Thrones.

Konserten är inte den första som ordnas på ett blivande bostadsområde. 2009 uppträdde Madonna på Busholmen innan byggandet tog fart.

Malms flygfälts svanesång har pågått i flera år, efter att staden och staten beslutat att stänga flygplatsen för att göra om området till bostäder.