Magnus Londens affischer har nått Nordiska museet i Stockholm

Vad har konstnärerna Hugo Simberg, Kimmo Kaivanto och Erik Bruun gemensamt? Vilket land äger midnattssolen? Hur lockade man amerikanska turister till Norden? Det får besökaren svar på när man träder in på Nordiska museet i Stockholm.

Come to Norden-utställningen består av 130 affischer, de tidigaste från slutet av 1800-talet – när fritidsresorna skedde med ångbåtar och tåg – till ett mytomspunnet Norden eller inom det egna landet. Reseaffischerna var reklam som kunde hänga i ett skyltfönster med målet att locka turister. Därför är det mycket storslagen natur, fjordar, fjäll och folkdräkter.

En av initiativtagarna till utställningen och grundarna till företaget Come to Finland är Magnus Londen, affischkonnässör och -jägare som säger att reklamen har blivit konst som man vill bevara för eftervärlden.

Han berättar att utställningen är uppbyggd av tolv delar eller kapitel.

– Vi ville berätta en historia som inte är kronologisk. Vi försöker samla nordiska affischer som representerar en viss tankebild, antingen en epok i affischkonsten eller en epok i turismens historia. Det försöker vi skriva en berättelse kring, berättar han inför utställningens öppnande i Stockholm.

Därför finns det till exempel helheter kring midnattssolen. Alla nordiska länder konkurrerar om att vara midnattssolens land. Till och med Danmark som marknadsförde sig med ljusa sommarnätter. Om inget land kan ta äran för midnattssolen så vinner Norge definitivt tävlingen om fjordarna.

– Alla helheter har en presentation och sedan finns det berättelser om de enskilda konstnärerna, säger Londen.

Norden har konkurrerat om nöjesresandet men också samarbetat. Då var motivet vikingar som skulle locka amerikanska turister till de nordiska länderna: Norge, Sverige och Finland.

Även om det mesta av affischmarknadsföringen lockade med bekväma resor på vatten och den storslagna naturen finns det undantag.

Mitt under Nazitysklands ockupation av Danmark ville turistbranschen att danskarna skulle resa i sitt hemland. Affischen i fråga gör reklam för Silkeborg.

– Under högsäsong var det fullbelagt på många av de danska turistorterna så turismnäringen ville att man skulle försöka resa under lågsäsong också, berättar historikern Sophie Holm som har gjort research för Come to Norden.

Hon har disputerat på diplomatins kulturhistoria på 1700-talet och har jobbat med utställningen med hjälp av ett stipendium från Podoco (Post docs in companies) som för samman unga doktorander med affärsvärlden.

Det är ju inte speciellt svårt att förstå att Hugo Simberg, Kimmo Kaivanto och Erik Bruun hör till affischkonstnärerna vars verk finns utställda. Simberg med en poster för Ålands Badanstalt, Kaivanto med en reklam för Tammerfors och Bruun med en reklam för flygresor till finska Lappland.

– Han funderade på vad man kan hitta för speciellt med att flyga norrut och kom på att man får ta med sig fiskespön på flyget, berättar Magnus Londen och fortsätter.

När han visade sitt förslag med flyg formade som fiskar ville inte Finnair ha en "fiskluktande affisch". Efterklokhetens kranka blekhet slog till efter att Erik Bruun vann en affischtävling och flygbolaget tvärvände.

Bruun har en annan affisch med på utställningen som visar lyxen och njutningen med en kryssning till Sverige. Den finns också med destination Finland.

– Vi måste välja bort en del av de finländska bidragen, säger Londen och berättar att alla de svenska och finländska affischerna tillhör Come to Sweden eller Come to Finland.

Andra har man fått låna av Kungliga biblioteket, Dansk Plakatmuseum i Århus, Järnvägsmuseet i Gävle eller från en privat samlare i Danmark.

– Vi saknar några norska affischer, säger Londen, de är så dyra att införskaffa men utbudet här är nog heltäckande.

Ur etnologens synvinkel är utställningen också intressant. Intendent Jonas Engman vid Nordiska museet säger att ett exempel är när barnen kom med på affischerna

– Det jag tycker att är intressantast är hur man skymtar att den befolkas av olika sociala typer. Under efterkrigstiden så kom det fram lite mera av barnfamiljen. Man måste komma ihåg att då skedde en enorm medelklasstillväxt, det som vi här kallar för rekordåren. Då hyllas kärnfamiljen som en konsumtionsenhet. Det anar man här, säger Engman.

Rekordåren kallas tiden efter andra världskriget när Sveriges ekonomi blommade upp och som sträckte sig ända fram till oljekrisen i början på 1970-talet.

– Poängen här är att de här affischerna inte seglar i en egen värld och bara idealiserar utan är en dialog med det som förändras i samhällena. Det är särskilt intressant eftersom det är stora dramatiska förändringar under 1900-talet, säger Engman.

Magnus Londen och Jonas Engman har samma favoritaffisch. Det är den svenska konstnären Ingrid Bade, bosatt i Finland, som har gjort en lite mystisk kvinnofigur i ett naturlandskap. Bade är faktiskt en av de två kvinnliga konstnärer som finns på utställningen.

Den nästa är enligt Engman en gemensam marknadsföring där figurerna dansar iklädda folkdräkter utan att det finns landsgränser. Magnus Londen säger att hans är en norsk affisch.

– Det är en kvinna på skidor i storslagen natur. Där kan man känna naturens storhet och människans litenhet.

Och för att inte bara fastna i nostalgi så har man arrangerat en affischtävling för 2020-talets nordiska poster. Den vinnande konstnärens, Christina Hägerfors, vision av Norden. Den heter Sensommarkväll.