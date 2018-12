Maggie O'Farrell var nära döden – sjutton gånger

Fakta:

Maggie O'Farrell

Född: 1972.

Bor: I Edinburgh, Skottland.

Familj: Maken William Sutcliffe, tre barn.

Bakgrund: Föddes i Coleraine i Nordirland och växte upp i Wales och Skottland. Har jobbat som journalist bland annat i Hong Kong och på The Independent on Sunday. Debuterade som författare med boken "After you'd gone" 2000.

Bieffekt av barndomens sjukdom: Har dåligt balanssinne, särskilt i mörker, och ramlar ofta.

Aktuell med: Den svenska översättningen av den självbiografiska romanen "Ett hjärtslag från döden". Har precis blivit klar med det första utkastet till en ny historisk roman. "Det är en sådan lättnad att kunna återvända till fiktionen och hitta på saker igen", säger hon.