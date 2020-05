Maduros rival berövas talmanspost i Venezuela

Venezuelas högsta domstol har slagit fast att politikern Luis Parra, som kommit på kant med landets huvudsakliga opposition, är den rättmätige talmannen i nationalförsamlingen.

Utslaget kommer efter en lång och spänd strid mellan Luis Parra och oppositionsledaren Juan Guaidó om posten.

Parra, som bröt med Guaidó efter att ha anklagats för korruption, svors in som talman i januari i en process som Guaidó beskrivit som en parlamentarisk kupp. Guaidó hindrades från att ta sig in i parlamentsbyggnaden vid tillfället och organiserade en annan omröstning där han svors in.

Posten är av särskild betydelse eftersom Guaidó utgår från den i sitt anspråk på att vara Venezuelas rättmätige president.

Nationalförsamlingen är det enda beslutande organ i Venezuela som kontrolleras av oppositionen. Parlamentet har dock fråntagits sin makt av en konstituerande församling, som liksom högsta domstolen är lojal med president Nicolás Maduros regering.