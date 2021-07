"Död åt patriarkatet" - Madonna stöttar Spears

Flera kändisar har stöttat Britney Spears kamp för att avsluta det förmyndarskap hon lever under. Nu har även Madonna uttalat sig på sociala medier.

"Ge kvinnan sitt liv tillbaka. Slaveri avskaffades för så länge sedan. Död åt det giriga patriarkatet, som har gjort detta mot kvinnor i århundraden. Detta är ett brott mot mänskliga rättigheter", skriver Madonna på sin Instagramstory. Det rapporterar Deadline.

Madonna och Britney Spears har tidigare arbetat med varandra på låten "Me against the music" från 2003. Samma år utförde de sin numera omtalade kyss på MTV-galan.

Britney Spears känslofyllda tal i rätten i juni, där hon bad att hennes pappa Jamie Spears inte längre ska vara hennes förmyndare, väckte starka reaktioner. Hon sade även att hon behandlas med litium mot sin vilja och att hon stoppas från att plocka ut sin spiral och därför inte kan skaffa barn.