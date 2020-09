Madonna gör film om sig själv

Världsstjärnan avslöjar på Instagram att filmen ska handla om hennes tidiga karriär i åttiotalets New York.

Madonna jobbar på en film om sig själv. Världsstjärnan avslöjar på Instagram att filmen ska handla om hennes tidiga karriär i åttiotalets New York och hennes möten med samtida stjärnor som Andy Warhol och Jean-Michel Basquiat.

Filmen, vars manus Madonna skriver ihop med författaren och regissören Diablo Cody (Juno, Young adult), har ännu ingen titel.

Under sin karriär har Madonna hunnit spela in flera filmer – alltifrån spelfilmer som Susan, var är du? från 1985 till dokumentären In bed with Madonna, som skildrade hennes turné 1991.