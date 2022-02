Macron: "Möjligheter till konkreta lösningar"

Enligt den franske presidenten Emmanuel Macron finns möjligheter till "konkreta, praktiska lösningar" för att minska spänningarna mellan Moskva och Kiev. Det sade han efter dagens möte med sin ukrainske kollega i Kiev.

Efter ett fem timmar långt möte med Rysslands Vladimir Putin i måndags, som ska ha mynnat ut i förslag om "konkreta säkerhetsåtgärder" för att trappa ned det spända läget, var det idag dags för Emmanuel Macron att träffa sin ukrainske kollega Volodymyr Zelenskyj.

Efter mötet var den franske presidenten försiktigt optimistiskt kring vidare diskussioner mellan de ryska och ukrainska ledarna.

– Nu har vi möjlighet att få dessa förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina att gå framåt, sade Macron till det samlade pressuppbådet efter mötet med Zelenskyj i Kiev, enligt AP.

Den franske presidenten tillade även att han ser möjligheter till "konkreta, praktiska lösningar" för att minska spänningarna mellan Moskva och Kiev.

Förslagen efter gårdagens möte mellan Macron och Putins möte, med syfte att trappa ned det spända läget, gäller bland annat ett åtagande från båda sidor att inte vidta några nya militära åtgärder.

I stället ska ytterligare ansträngningar göras för att återuppliva fredsprocessen för konflikten i östra Ukraina, där Ryssland i strid med internationell rätt annekterat den ukrainska halvön Krim.

Den franske presidenten hävdar att han lyckats övertyga Putin om att inte spä på krisen.

– Jag fick med mig att det inte kommer att bli någon försämring eller eskalering, sade Macron till journalistuppbådet vid sin ankomst till Kiev.

Samtidigt förnekar Kremls talesperson Dmitrij Peskov uppgifter som publicerats i The Financial Times som gör gällande att Frankrike och Ryssland gjort en överenskommelse om Ukraina under samtalet.

– Uppenbarligen har The Financial Times fel, sade Peskov under en pressträff, enligt ryska nyhetsbyrån Interfax.

Enligt Peskov "kan inte Moskva och Kiev sluta några avtal under rådande förutsättningar", skriver AFP.

Efter dagens möte i Kiev ska Putin och Macron återigen tala i telefon.

Intensiva samtal på toppnivå pågår för att lugna situationen kring den ukrainska gränsen där Ryssland har förstärkt sin militära närvaro kraftigt. Den franske presidenten var den hittills tyngste västledaren att söka upp sin ryske motsvarighet i Kreml sedan krisen tog ny fart i december.