Emmanuel Macron låter förstå att han har förändrats. Han vill samarbeta också med fackföreningarna och med lokala folkvalda. Han vill vara mer miljömedveten, men han vill skärpa invandringslagarna. Bara i Europapolitiken fortsätter han som förut.

Den amerikanska tidskriften Time har utpekat Emmanuel Macron som The Next Leader of Europe. Angela Merkels minskade inflytande och inte minst Macrons planer för ökad europeisk integration lär va...