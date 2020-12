Macron fri från symtom

Frankrikes president är symptomfri nu, en vecka efter att han testade positivt för corona. Hans kansli meddelade på julaftonen att statschefen inte längre behöver hålla sig i karantän.

Emmanuel Macron har skött sitt jobb isolerad i sitt residens sedan han insjuknade med hosta, trötthet och muskelvärk och konstaterades ha covid-19 förra torsdagen.

Myndigheterna befarar att smittspridningen ökar under julfirandet. Sent i onsdags hade 15 000 nya smittade och 278 dödsfall registrerats under det senaste dygnet. Vaccinet från Pfizer-Biontech blev godkänt i Frankrike på torsdagen och vaccineringarna ska börja på söndag. Högst prioriterade är sjukvårdens anställda samt gamla människor.