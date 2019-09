Profil

Jonas Holmqvist

Ålder: 41 år.

Kommer från: Jakobstad.

Karriär: Magister och doktor från Hanken i Helsingfors. Professor på Kedge i Bordeaux sedan 2011.

Gör på fritiden: Dansar salsa och bachata.

Senast lästa bok: The Gaelic Dialect of Leurbost, Isle of Lewis.

Äter gärna: Lokalproducerat i sydvästra Frankrike.

Dricker gärna: Ett rödvin från Pauillac.