När en överväldigande majoritet av världens ledande forskare skriver under ett påstående finns det all orsak att ta budskapet på allvar

Varken jag eller IPCC har hävdat att klimatförändringen beror på koldioxidutsläpp allena. Sålunda faller bottnen helt ur Kaj Granlunds argumentation (HBL Debatt 19.8).

Låt mig sammanfatta några centrala delar ur IPCC:s senaste syntesrapport AR5, som finns fritt tillgänglig på IPCC:s webbsajt, även i komprimerad form (Summary for Policymakers). I IPCC:s rapporter hittar man hänvisningar till de vetenskapliga primärkällorna.

IPCC lyfter fram fyra olika typer av klimatstörande gaser från mänsklig verksamhet: koldioxid, metan, lustgas och halogenkolväten (inklusive freoner). Koldioxiden står för ungefär två tredjedelar av uppvärmningseffekten. Paradoxalt nog finns det andra typer av utsläpp som bromsar förstärkningen av växthuseffekten. Hit hör aerosoler, som bland annat ökar molnbildning. Den sammantagna effekten av uppvärmande och nedkylande utsläpp korrelerar väldigt bra med den uppmätta höjningen av den globala medeltemperaturen.

Den förutspådda framtida värmekatastrof som Granlund refererar till förklaras inte med primära utsläpp allena, utan med så kallade återkopplingsmekanismer. Om en global uppvärmning leder till att permafrosten smälter kommer enorma mängder metan att frigöras till atmosfären och då skenar klimatförändringen i väg. Om is och snö, som reflekterar värmestrålningen, ersätts med bar mark blir effekten densamma.

Till vetenskapens väsen hör att ständigt ifrågasätta sina egna och andra vetenskapsmäns metoder och slutsatser. Granlund har rätt i att konsensus är irrelevant för vetenskapen. Just därför är IPCC:s rapporter så viktiga. När en överväldigande majoritet av världens ledande forskare skriver under ett påstående finns det all orsak att ta budskapet på allvar.