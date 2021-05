Lundell hjälte - Kanada på ruinens brant

Kanada grep det sista halmstrået i ishockey-VM när man körde över Italien med 7–1.Men kvartsfinalplatsen hänger ändå riktigt löst, efter att Lettland plockat poäng mot Finland. Anton Lundell gjorde 3-2 med fyra sekunder kvar av förlängningen.

Det kanadensiska laget har varit en besvikelse i Riga och inledde VM med tre raka förluster. Men efter 7–1-segern mot Italien klev kanadensarna, tillfälligt, upp på femte plats i grupp B och hoppet om att nå kvartsfinal lever i alla fall in till sista gruppspelsmatchen.

Men en lettisk skrällpoäng mot regerande världsmästaren Finland senare på söndagen var inte vad kanadensarna hade hoppats på.

Finland tog ledningen både en och två gånger under ordinarie tid men Lettland gav sig inte. Och 13.45 in i tredje perioden styrde Martins Dzierkals in 2–2-målet vilket tog matchen till förlängning.

Där fixade HIFK-stjärnan Anton Lundell extrapoängen till Finland, ypperligt framspelad av Olli Määttä, men den lettiska poängen var allt annat än oviktig, då det skickade hemmanationen förbi Kanada i tabellen tack vare segern i det inbördes mötet.

– Tufft med två matcher inom loppet av ett dygn. Det märktes på vår nivå som var lite upp och ner, säger landslagstränaren Jukka Jalonen.

Det är extremt jämnt om de två sista slutspelsplatserna bakom Finland och USA (som måste förlora mot överlägsna jumbon Italien för att missa kvartsfinal).

Tabelltrean Kazakstan är en poäng före Tyskland, Lettland och Kanada, som samtliga står på nio poäng. Med bara nästjumbon Norge kvar att möta har kazakerna satt sig i ett riktigt bra läge för att nå slutspel.

Kanada måste däremot slå Finland i sin avslutande gruppspelsmatch på tisdag för att gå vidare, men på grund av förluster mot både Lettland och Tyskland är det inte ens säkert att tre poäng där räcker.

Lettland avslutar på tisdag mot just Tyskland och tyskarna har även kvar att möta USA på måndagen.