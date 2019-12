Luke Skywalker fast för innehav av cannabis - frigavs mot 2 000 dollar

19-åriga Luke Aaron Skywalker Sexton åkte fast för innehav av cannabis.

Den väntade Star Wars-filmen The rise of Skywalker hade premiär i veckan. Men nu har Luke Skywalker hamnat i rubrikerna av en helt annan orsak. Han har arresterats i Texas. Det handlar ändå inte om Luke Skywalker från Star wars utan om 19-åriga Luke Aaron Skywalker Sexton. Polisen stoppade 19-årigen eftersom han saknade nummerplåt på sin bil. Sexton medgav innehav av cannabis och han frigavs senare under dagen mot en borgensumma på 2000 dollar, skriver NBC.