Lugnt och långsamt, eller snabbt och aktivt – andas som du vill leva

Stressat, kort och ytligt – eller lugnt och återhämtande? Hur du andas påverkar hur du mår. Det fina med det är att man på ett enkelt sätt kan påverka sin hälsa i en positiv riktning.

Det talas allt mer om andningens betydelse för hälsan. Det kommer också kontinuerligt nya forskningsrön som stödjer tanken om att vårt andetag är som en fjärrkontroll till vårt nervsystem och kroppens övriga funktioner.

Fundera själv på hur du andas i olika situationer. Kanske du sitter lite hopsjunken framför skärmen när det kommer ett jobbigt mejl. Du reagerar spontant med att andas lite snabbare och lite grundare. Du blir stressad. Det här sker som en direkt följd av att vårt sympatiska nervsystem kickar in i en stressituation – det förbereder oss på flykt, hjärtat slår snabbare och blodtrycket höjs samtidigt som det utsöndras adrenalin och kortisol.

Det fina i det här är att trots att andningen är en omedveten handling så kan vi faktiskt styra den och lära oss att lugna ner den. Du kan alltså själv lära dig att ta kontroll över din stress genom medveten andning.

Leigh Ewin är australiensare bosatt i Finland. Han arbetar som "breathwork facilitator" som man kanske enklast kan översätta med andningscoach.

– Den stora fördelen med att bemästra sin andning är att du kan bestämma hur du vill må. Det vill säga, vill du hålla dig lugn och grundad så andas du lugnt. Vill du vara mer aktiv och uppåt så andas du medvetet snabbare. Det är du som är i kontroll och det är inte svårt att lära sig, säger Leigh Ewin.

Vi pratar om hur man med några enkla steg kan lära sig bemästra sin andning och därmed också sitt välbefinnande. Ewin ger ett par tips:

– Med jämna mellanrum under dagen så försöker du bli medveten om din andning. Observera ditt andetag, notera hur det känns och prova att förändra det i den riktning du vill må. Vill du bli lugnare eller piggare? En aktiv andning under en kort stund fungerar till och med bättre än en extra kopp kaffe.

– Sträck på dig och öppna upp bröstkorgen med mjuka rörelser. Om du sitter som en hösäck blir det otroligt svårt för andningsapparaten att fungera optimalt – syret kommer inte så långt ner i lungorna som det borde och vi tömmer inte heller luften ur lungorna på ett bra sätt.

– Andas genom näsan. Det är det överlägset bästa sättet att ta in syret – genom en snillrik konstruktion som renar, fuktsätter och temperaturreglerar luften. När vi andas in genom munnen får vi med damm, bakterier och andra partiklar som inte filtreras genom näsans reningssystem.

Vi kan alla lära oss att andas bättre, det är inte alls svårt. Om man då och då medvetet tänker på sitt andetag, försöker slappna av och lugna ner det så blir det sedan lite lättare att automatiskt andas långsammare.

De flesta tar i dag upp till 20 andetag per minut – när strax under hälften är det optimala för att inte vara stressad och uppe i varv. Försök andas in lugnt genom näsan, vidga bröstkorgen, håll luften där en kort stund och andas ut igen ännu lite långsammare. Upprepa tills du känner att du hittar lugnet.

Om man vill lära sig mer om andetagets betydelse och dess kraft kan man ta del av guidade sessioner online, det finns en hel del olika att välja mellan.

Andningen är för de allra flesta av oss en verkligt outnyttjad resurs!

Här hittar du Leigh Ewin:

Här finns en intressant podd om andningen, med andningsexperten Anders Olsson.