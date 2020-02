Lugnet efter stormen – elen är tillbaka hos de flesta och fartygen kör normalt

Stormen Ciara ledde till elavbrott, inställd färjtrafik och tekniska problem för tågen. Enligt Meteorologiska institutet torde stormen nu vara förbi för Finlands del.

Stormen Ciara som drog in över Finland under natten till måndagen förorsakade elavbrott i stora delar av landet.

Åland drabbades hårt av stormen redan på söndagskvällen. Vid klockan 22 på söndagskvällen var drygt 6 500 åländska hushåll utan el. För fastlandets del vaknade omkring 16 000 hushåll till elavbrott på måndagen. Ännu omkring klockan 18 på måndagskvällen saknade enligt Energiindustrins elavbrottskarta omkring 500 hushåll ström.

Den kraftiga vinden påverkade också trafiken både på land och ute till havs.

För tågtrafikens del orsakade stormen både tekniska problem och avbrott i Sydvästra Finland. Tågen mellan S:t Michel och Pieksämäki och tågtrafiken mellan Villmanstrand och Joutseno ersattes med bussar under måndagen.

Ännu på måndagskvällen förekom tekniska problem på rutten mellan Imatra och Villmanstrand. Finrail uppskattar att felen ska vara åtgärdade på tisdagsmorgonen, men förbereder sig på att ersätta tågen med bussar ännu under morgonen.

Ute till havs kunde fartyg inte ta i land på Åland under nattens gång. Viking Line tvingades ställa in en avgång från Mariehamn mot Stockholm under måndagsmorgonen. Några övriga avvikelser i färjtrafiken räknar rederierna inte med.

Gränsen för stormvarning går vid 21 meter i sekunden. På måndagskvällen hade vindarna avtagit och stormvarningarna upphävts.

– Klockan 17 uppmättes de kraftigaste vindarna vid Pyhätunturi. Där var vindstyrkan då 17,7 meter i sekunden, säger Meteorologiska institutets meteorolog Petri Hoppula.

Stormen blev enligt Hoppula lindrigare än väntat.

– Men det behövs inte stormvindar för att träd ska falla så visst förorsakade stormen problem på många håll i landet, speciellt för tågtrafikens del.

Nattens högsta vindstyrka var 27,3 meter i sekunden. Den uppmättes på Bogskär på Kökar.