Luciakandidaterna har minuttidtabell under de tios dag

Sminkning, frukost, intervjuer och sångprover – det är full hålligång i Folkhälsans hus genast från arla morgonstund denna måndagsmorgon. Men så är det ingen vanlig vardag heller, utan de tios dag. Årets luciakandidater har sammanstrålat i Helsingfors för en intensiv kampanjstart.

Nu har den startat, luciakandidaternas egen dag – de tios dag. Det är i dag de ska intervjuas, fotograferas och filmas. Bilderna, videorna och radiointervjuerna kommer att synas och höras i alla tänkbara kanaler under november månad, då luciakampanjen pågår. Men det är just i dag, under en enda dag, som materialet ska samlas ihop.

Dagen har börjat i den provisoriska skönhetsstudion i ett badrum i Folkhälsans hus, där kandidaterna har fått hjälp med att sätta sista handen på sminket och frisyren. Sedan har de fått äta frukost och bekanta sig med varandra.

– Visst är det spännande, men pulsen är inte för hög ännu.

– Det känns lite pirrigt inför alla videofilmer och intervjuer!

– Vi har hunnit öva lite på sångerna redan.

– Jag ser så fram emot den här dagen, det har varit min stora dröm att få bli luciakandidat.

Så lät en del av kommentarerna runt frukostbordet, där det serverades tortillarullar med grönsaksfyllning och kaffe eller juice.

På plats är ett stort medieuppbåd, men ännu flera personer från stödtrupperna, de som gör hela luciaturnén möjlig. Luciakörens dirigent Jannike Sandström kommer att hjälpa kandidaterna med sångerna och ackompanjera dem i musikvideon. Luciamammorna och -papporna är på plats för att berätta om luciaturnén som den blivande lucian behöver känna till och Folkhälsans luciateam håller koll på allt praktisk, från luciakonton på sociala medier till framtida uppträdande. Redan nu har Finlands lucia 2021 över 70 uppdrag inbokade i sin kalender, men det går fortfarande att boka fler.