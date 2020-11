Luciakandidat 9, Ellen Wikholm: "Luciavalet handlar inte om utseende"

Ålder: 21 år.

Familj: Mamma, pappa, två storebröder och en storasyster.

Hemort: Esbo.

Gör: Studerar till klasslärare vid Helsingfors universitet.

Musikintresse: Har sjungit och spelat instrument sedan hon gick i förskolan.

Läser just nu: Little women av Louisa May Alcott.

Favoritämne i skolan: Matematik och musik, eftersom jag älskar att räkna och sjunga.