Luciakandidat 7, Victoria Åkermarck: "Lucia kan skapa möten med människor"

Ålder: 28 år.

Familj: Mamma och pappa, 4 systrar med respektive samt 2 syskonbarn.

Hemort: Borgå.

Gör: Jag har studerat folkrätt och mänskliga rättigheter på Åbo Akademi.

Musikintresse: Lyssnar jämt på musik, just nu på Céline Dion och Lewis Capaldi.

Läser just nu: Näktergalen av Kristin Hannah, Vad som helst är möjligt av Elizabeth Strout och Korkeintaan vähän väsynyt eli Kuinka olla tarpeeksi maailmassa jossa mikään ei riitä av Eeva Kolu.

Favoritämnen i skolan: Japanese culture and materialism och The law of war and armed conflict. Jag har bott i Tokyo och fascineras av det japanska sättet att tänka. Skyddet av civila är viktigt och en av orsakerna till att jag studerat internationell rätt och mänskliga rättigheter.