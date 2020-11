Luciakandidat 10, Amanda Soini: "Luciatraditionen bör stödja mångfald"

Ålder: 18 år.

Familj: Mamma Maria, pappa Sakari, lillebror Alexander och labradoren Elmo.

Hemort: Sibbo.

Gör: Abiturient i Brändö gymnasium.

Musikintresse: Sång, har sjungit både solo och i kör. Har spelat piano i några år.

Läser just nu: Kärleksromanen Call me by your name, skriven av André Aciman.

Favoritämne i skolan: Musik och psykologi. Jag gillar musiklektionerna för att jag älskar att sjunga. Psykologi är intressant och något som jag skulle vilja studera i framtiden.