Lucia kröns som planerat men utan publik

Kröningen av Finlands lucia kan ordnas i Domkyrkan som planerat, trots striktare restriktioner.

Eftersom luciakröningen kommer att ske utan publik, med endast ett tekniskt kamerateam från Yle på plats, kan tillställningen klassas som en privat tillställning. Kröningen kommer att sändas direkt på Yle Fem, så att alla har möjlighet att se den hemma.

De nya restriktionerna som utfärdades för Nyland och huvudstadsregionen på fredagen gäller tills vidare precis fram till luciadagen den 13 december.

– Domkyrkan är ett stort utrymme, så vi funderar nu på hur vi kan sprida ut de medverkande på olika ställen. Om luciakören delar upp sig i mindre grupper som står på olika håll kanske vi kan ha hela kören på plats, medan Cantores minores håller till uppe på orgelbalkongen, säger kommunikationsdirektör Camilla Westerlund på Folkhälsan.

De luciaansvariga på Folkhälsan är måna om att hela luciaturnén ska ordnas på ett ansvarsfullt sätt utan att utsätta någon för risk för coronasmitta.

– En del instanser önskar fortfarande ett traditionellt besök av Finlands lucia i december och vi utreder förstås hur vi kan ordna detta på ett tryggt sätt. Men många vill ha ett virtuellt luciabesök i stället, så det jobbar vi med nu. Det blir antagligen flera olika varianter av luciauppträdande som bandas in och så kan äldreboenden och sjukhus bestämma vilket slags distansbesök de vill sända hos sig, berättar Westerlund.

Annars har coronapandemin inte påverkat luciaomröstningen på något sätt, åtminstone inte negativt.

– Röstningen och luciainsamlingen är i full gång och vi har fått in ungefär lika många röster som under samma tid under tidigare år, säger Westerlund som med intresse har följt årets luciaomröstning.