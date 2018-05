Lotta Lotass lämnar Akademien – trots sista vädjan

Författaren och ledamoten Lotta Lotass står fast vid sitt tidigare beslut. Nu lämnar hon Svenska Akademien helt och hållet.

"Det uttalades en önskan från Akademien att jag skulle ta mitt beslut under övervägande ännu en gång, vilket jag har gjort, men nu meddelat att jag står fast vid min begäran om utträde", skriver Lotta Lotass till Dagens Nyheter.

Svenska Akademiens tillförordnade sekreterare Anders Olsson bekräftar utträdet.

– Ärendet var öppet tills i morse då jag fick det definitiva och sorgliga beskedet från Lotta. Vi måste självfallet respektera hennes beslut, säger han till DN.

Lotass meddelade att hon lämnat in sin ansökan om utträde den 19 april. Hon valdes 2009 in till stol nummer 1, men avslöjade i höstas att hon inte deltagit i arbetet under de senaste två åren.

Det betyder att tre ledamöter nu har begärt formellt utträde. I fredags ville Anders Olsson bara medge att man fått in skriftliga ansökningar från Klas Östergren och Sara Stridsberg.

– Jag har förhoppningar om att flera av dem som har hoppat av ska komma tillbaka, sade han samtidigt till TT.

Olsson betonade också vikten av att snabbt välja in nya ledamöter och bekräftade att det troligen kommer att ske i år.

Ännu mer bråttom har ledamoten Per Wästberg, som i går uppgav för den italienska tidningen La Repubblica att tre författare kommer att väljas in som nya ledamöter inom en månad, enligt DN.

I onsdags stod det klart att kungen, som är Svenska Akademiens höge beskyddare, ändrat i Akademiens stadgar och infört en ny punkt som gör det möjligt för ledamöter att träda ur på egen begäran.

Även Sara Danius, Peter Englund, Kjell Espmark och Katarina Frostenson har lämnat arbetet under de senaste veckorna. Kerstin Ekman har inte deltagit sedan 1989.