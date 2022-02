Los Angeles vinner Super Bowl

Med en av storstjärnorna skadad och fyrapoängsunderläge såg det mörkt ut för Los Angeles Rams mot Cincinnati Bengals. Men västkustlaget fick efter en dramatisk avslutning fira som Super Bowl-mästare framför hemmapubliken.– Det här är overkligt, säger Los Angeles Aaron Donald efter matchen.

Super Bowl var tillbaka i Los Angeles, där den första Super Bowl spelades för 55 år sedan. Matchen spelades i Sofi Stadium i Inglewood, strax utanför Los Angeles, hemmaplan för Los Angeles Rams.

Rent formellt agerade dock inte Los Angeles hemmalag, men det hindrade inte Rams från att ha ett rejält stöd från arenapubliken, som efter en dramatisk avslutning fick fira med seger 23–20.

Los Angeles defensive tackle Aaron Donalds ansikte var fyllt av svett och tårar när han fick fira under konfettiregnet efter matchen.

– Jag är bara så glad. Jag ville det här så gärna. Jag har drömt om det här. Det här är overkligt, säger han till NBC.

Årets final var ovanligt varm, omkring 27°C, betydligt högre temperaturer än det brukar, då medeltemperaturen så här års brukar vara under 20.

Efter att rättighetskämpen Billie Jean King singlat slanten, kom matchens första poäng kom med drygt 6 minuter kvar, där Odell Beckham Jr, "OBJ", stod för en touchdown för Los Angeles. Cincinnati gjorde ett misslyckat touchdownförsök, och fick nöja sig med ett fieldgoal och ställningen 7–3 i första periodvilan.

Los Angeles inledde även andra perioden starkast med en ny touchdown när quarterbacken Matthew Stafford hittade Cooper Kupp och en tiopoängsledning efter en missad extrapoängschans, men några minuter senare fick ett pressat Cincinnati sin första touchdown under finalen och reducerade till 13–10, som höll i sig till halvtidsvilan. Innan den hade "OBJ" hjälpts av planen med en knäskada, och kom inte tillbaka till spel.

Cincinnati rivstartade inledningen av andra halvan. Det krävdes bara tolv sekunder innan Joe Burrow hittade fram till Tee Higgins, och plötsligt var det Cincinnati som var i ledning för första gången i matchen, med 17–13, som justerats till 20–16 inför den sista perioden.

Los Angeles jagade, men det var först med knappt 90 sekunder kvar, och stor dramatik, som laget lyckades vända tillbaka matchen. Återigen lyckades Stafford hitta Kupp, den här gången från ettyardslinjen, och gick upp i 23–20-ledning som höll sig matchen ut.

Förlorarna har ändå stor anledning att vara nöjda med säsongen, trots den snöpliga avslutningen.

För två år sedan var Cincinnati Bengals ett bottenlag. Men laget trotsade återigen oddsen, vände och tog sig hela vägen till Super Bowl, efter att inte ha vunnit en slutspelsmatch på 31 år.

I år stod stjärnorna nästan rätt, och Cincinnati lyckades sånär med en sista comeback.

I och med Tom Brady meddelat att han avslutat sin professionella karriär är Rams Andrew Whitworth, 40, ligans äldsta spelare. Veteranen ställdes dessutom mot sitt tidigare lag som han spelade med under elva säsonger, innan han gick till Los Angeles Rams 2017.

Hans lagkamrat i Los Angeles, 37-årige Eric Weddle, har varit en lycklig pensionär de senaste två åren, men kom tillbaka förra månaden, med ansvaret för att sköta kommunikationen i försvaret.

– Jag är lika bra som jag någonsin var under min karriär, vilket är galet när man tänker på det, sade Weddle inför matchen enligt The New York Times.