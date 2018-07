Lleucu Young kom över sin blyghet

Lleucu Young var bara elva år när hon deltog i finska The Voice Kids år 2014. Sedan dess har hon inte saktat ner. Tillsammans med sin grupp High15 har hon deltagit i svenska Talang och varit förband till Marcus och Martinus.

Lleucu Young är lätt att känna igen med sina blåtonade lockar och näspiercing när vi träffas i Helsingfors. Hon tillbringar sommaren i Finland, men under våren har hon bland annat släppt en ny singel med sin grupp High15 och varit förband till norska Marcus och Martinus.

– Att vara förband till Marcus och Martinus var jätteroligt. Det var en av de största spelningarna vi haft och det var så mycket människor där, säger hon.

15-åriga Lleucu (ett walesiskt namn som uttalas Leiki) är uppvuxen och bosatt i Hangö. Som elvaåring medverkade hon i finska The Voice Kids och sedan dess har hennes liv sett annorlunda ut än många jämnårigas.

– Det var i samband med det programmet som jag insåg att jag ville satsa mera på musiken.

Efter The Voice Kids deltog Lleucu i ett sommarläger i Sverige. Det ordnades av Stage Academy, som bland annat coachar och hjälper unga artister att få en karriärstart.

– Jag började jobba mer med dem efteråt och resa oftare till Sverige.

Lleucu berättar att hon tidigare var väldigt blyg. Stage Academy valde därför att sätta henne i en musikgrupp.

– Jag var jätteblyg så fort jag skulle göra något annat än uppträda och hade svårt att säga vad jag ville. Därför satte de mig i en tjejgrupp som i dag är High15. Sen dess har jag utvecklats mycket. I en grupp måste jag hela tiden kommunicera vad jag vill.

High15 började som en trio år 2015 men består i dag av fyra medlemmar som alla bor på olika orter. Enligt Lleucu har de alltid kommit bra överens.

– Vi är alla ganska lika. Vi förstår och accepterar varandra och är väldigt nära.

I början sjöng High15 covers och lade bland annat upp dem på YouTube. Gruppen fick dock mer uppmärksamhet i samband med att de kom till semifinal i svenska tv-programmet Talang 2017.

– Vi blev tillfrågade om vi ville vara med i Talang och tänkte att det skulle vara en bra erfarenhet med mera synlighet. Det var en jätterolig upplevelse.

– Vi går alla i skolan fortfarande och det blir ibland stressigt för vi måste ta ledigt en hel del. Men det är ändå musik jag vill hålla på med så det är värt det.

Efter Talang blev High15 signade till Sony i Sverige. Det innebär att de i dag gör sin egen musik och under det senaste halvåret har de släppt två singlar: Adios och When We Were Kids.

– Vi var med och skrev lite text till When We Were Kids. Vi hoppas kunna släppa material framöver också där vi varit med och skrivit.

– Det känns bra. Vi försöker ännu hitta vår stil men det är en rolig del av artisteriet att få vara med och göra låtar.

I dag reser Lleucu till Stockholm tre-fyra gånger i månaden för att diskutera musik och öva med High15. Utöver det har gruppen fortfarande en YouTube-kanal med runt 20 000 följare där de lägger upp covers. Lleucu säger att närvaron på sociala medier kan inge ångest.

– Jag tror att många får ångest av sociala medier. Hur folk ser på dig och hur du framstår och ifall du råkar säga något fel i en intervju – jag får ångest av det. Jag har inte heller det bästa självförtroendet, det är något jag jobbar på.

– Jag försöker att ta det lugnt och påminna mig själv om att jag inte behöver bry mig om vad andra tycker. Jag borde vara glad över var jag är nu.

Lleucu förklarar att sociala medier i dag hör ihop med artisteriet. Många gillar att man som är artist är personlig och känns nära.

– Det är knepigt för man vill inte säga fel saker eller framstå på fel sätt. Men jag försöker vara mig själv så mycket som möjligt och jag retuscherar till exempel inte mina bilder.

Liksom många andra får High15 en del hat på YouTube och enligt Lleucu gäller det att inte ta orden personligt, även om det är svårt.

– Det är viktigt att veta att det inte är något fel på dig utan snarare på personen som har ett behov av att skriva nedlåtande saker.

– Jag tror också att det är en av fördelarna med att vara del av en grupp. Vi stöttar varandra.

I höst börjar Lleucu på musiklinjen vid Tölö specialiseringsgymnasium, men hon kommer fortsätta resa till Sverige för att arbeta med High15.

– Jag tror nästan att jag kommer åka dit oftare eftersom vi jobbar på nya låtsläpp och framtiden.

Lleucu säger att hon vill kunna leva på musiken, men det är svårt att säga exakt vad hon vill göra eller var hon vill vara.

– Som grupp satsar vi nu på att få en större publik och flera människor som vi kan visa musiken för och inspirera. Vi vill vara bra förebilder och skapa nya trender.