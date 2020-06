Livstids fängelse hotar regimkritiker i Hongkong

Kinas nya säkerhetslag för Hongkong har trätt i kraft, redan innan dess invånare kände till dess innehåll fullt ut. Lagen innehåller stränga straff för regimkritik i form av "omstörtande verksamhet", försök till att bryta sig fri från Kina och för kontakt med utländska krafter.

Oron kring det nya lagpaketet förvärras av att innehållet in i det längsta hölls hemlig, och förklarades av Pekingregimen först när den trätt i kraft på tisdagen.

Den nya nationella säkerhetslagen röstades på tisdagsförmiddagen enhälligt igenom av de 162 ledamöterna i Nationella folkkongressens ständiga utskott, rapporterade Pekingtrogna medier i Hongkong.

Först när ledaren Xi Jinping skrivit under lagen bekräftades beskedet av den officiella nyhetsbyrån Nya Kina.

Nyhetsbyrån AFP beskriver det som unikt att lagen klubbades i Peking, snarare än i Hongkongs egen lagstiftande församling, vilket också innebär att Hongkongs 7,5 miljoner invånare inte kunnat bedöma formuleringarna och paragraferna.

Straffen för regimkritik kan enligt den nya lagen vara upp till livstids fängelse, skriver Reuters. Lagen gäller alla som befinner sig i Hongkong, även utlänningar. Den övertrumfar befintlig lagstiftning i särskilda administrativa regionen.

Enligt lagen kan även terrorhandlingar bestraffas med upp till livstidsfängelse. Skadegörelse av vissa fordon och viss utrustning betraktas i den nya lagen som terrorism.

Också företag eller organisationer kan straffas enligt lagstiftningen. Demokratirörelsen Demosisto avslutade hela sin verksamhet strax innan lagen infördes. Ickestatliga utländska organisationer och medier ska enligt lagen kunna kontrolleras hårdare.

Avlyssning ska kunna användas för att övervaka misstänkta. Livstids fängelse finns också i straffskalan för dem som bedömts ha ingått i maskopi med utländska krafter.

Den som döms enligt den nya och av många hårt kritiserade säkerhetslagen, får inte ställa upp för val i Hongkongs parlament.

Hongkongs ledare Carrie Lam tog upp den nya lagen i ett videomeddelande till FN:s människorättsråd CHR på tisdagen.

– Detta riktas bara mot en extremt liten minoritet människor som bryter mot lagen, medan liv, egendom, grundläggande rättigheter och friheter för den överväldigande majoriteten i Hongkong kommer att värnas, sade hon.

Lagen har varit planerad ända sedan Storbritannien överlämnade Hongkong till Kina 1997. Men vid tidigare tillfällen har de utbredda protesterna fått Peking att avvakta. Nu hävdar regimen i Peking tvärtom, att lagen behövs just för att säkra stabiliteten, sedan Hongkong det senaste året skakats av förnyade demokratiivrande protester.

Detaljerna, och hur lagen ska användas, offentliggjordes inte omedelbart. The South China Morning Post har rapporterat att Hongkongs styre skulle träffa företrädare för regimen i Peking under tisdagen för att få information om lagen. Bekräftelsen via Nya Kina kom på natten kinesisk tid, samtidigt som lagpaketet trädde i kraft i och med månadsskiftet.

Peking väntas hålla en presskonferens på onsdagsmorgonen finsk tid där de högt uppsatta företrädarna Shen Chunyao och Zhang Xiaoming uttalar sig om vad lagen ska innebära, rapporterar Reuters.

Denna ordning väcker uppseende i Hongkong.

– Att Hongkongs folk får veta vad som verkligen finns i denna nya lag först efter fullbordat faktum är bortom orimligt, säger oppositionsföreträdaren Claudia Mo till nyhetsbyrån AFP.

Lagen innebär de mest radikala förändringarna för Hongkongborna sedan den före detta brittiska kolonin återfördes till Kina för 23 år sedan. Nya nationella säkerhetskontor ska öppnas i Hongkong, som ska övervaka, guida och stödja de lokala myndigheterna i efterlevnaden av reglerna.

Lagförslaget har på senare tid fått demokratiprotesterna att ta ny fart i Hongkong. Men en av de ledande profilerna, Joshua Wong, signalerar att slaget nu kan vara förlorat. "Detta markerar slutet på det Hongkong som världen har känt", skriver han på Twitter, och förklarar att han hoppar av sin demokratirörelse Demosisto. Någon timme senare meddelades att hela rörelsen läggs ned.

"Efter noggranna interna överväganden har vi beslutat att vi ska upplösas och avbryta all verksamhet i gruppen, givet omständigheterna", skriver organisationen på Twitter.

Trots hårdnande regelverk planeras dock nya demonstrationer på onsdagen, årsdagen av Hongkongs överlämnande 1997. Det väntas bli en värdemätare för hur lagen tas emot.

USA, Storbritannien, EU och flera andra stormakter har fördömt Kinas planer på att införa lagen. I måndags började USA avveckla sin speciella handelsrelation med Hongkong genom att stoppa export av militärutrustning och begränsa regionens tillgång till högteknologiska amerikanska produkter.