Livsmedelsverket uppmanar jordbrukare att ansöka om stöd i god tid

Jordbrukarnas samlade stödansökan har öppnat. De uppmanas nu att inte vänta tills sista sekunden för att ansöka om stöden.

I år är det skäl för jordbrukare att beakta att nätförbindelserna för stödansökan är belastade på grund av undantagstillståndet. Det uppger Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Jordbrukarnas samlade stödansökan är nu öppen men många skickar vanligen in ansökan sent under ansökningstiden.

– Vi uppmanar jordbrukarna att ansöka om stöden i nättjänsten Vipu i god tid. Om det blir ändringar i stödansökan efter att den skickats in kan alla uppgifter ändras fram till den sista ansökningsdagen, säger jordbruksavdelningens direktör Jukka Pekonniemi vid Livsmedelsverket i pressmeddelandet.

Jordbrukarna har tid på sig fram till mitten av juni att skicka in ansökan.