Skivan Koma Sax Live, som spelades in på G Livelab i Helsingfors under We Jazz-festivalen i december 2019, är sprängfylld av energi och publikens nästan störande högljudda glädjetjut låter påskina att...