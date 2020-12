Liverpool körde över chanslöst Crystal Palace

Redan i halvtid hade Liverpool hunnit göra tre mål mot Crystal Palace. Takumi Minamino inledde målskyttet redan efter två minuter när han fick en passning av Sadio Mané som han skickade in i vänstra hörnet.

En halvtimme senare kunde Mané skriva in sig själv i målprotokollet när han skickligt placerade in 2–0. Precis innan halvtidsvisslan tjöt utökade en helt fri Roberto Firmino när han fick bollen från Andrew Robertson och kunde lägga in en i mål.

Liverpools målfest fortsatte i den andra halvleken. Sju minuter hade spelats av den andra akten när Jordan Henderson satte 4–0. Och i den 68:e minuten gjorde Firmino sitt andra mål i matchen när han skickade in 5–0. Där efter gjorde Mohamed Salah både 6–0 och slutresultatet 7–0 på tre minuter.