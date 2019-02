Asylsökande Litteraturpris till asylsökande författare

Den kurdiske författaren och journalisten Behrouz Boochani tilldelas Victoriapriset, Australiens mest prestigefulla litteraturpris. Han får priset på 655 000 kronor för debutromanen "No friends but the mountains", som han skrivit på sin mobiltelefon från ett flyktingläger på ön Manus i Papua Nya Guinea.