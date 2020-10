Bara lite motion gör stor skillnad för äldre

Bara en halvtimmes fysisk aktivitet om dagen minskar risken för att drabbas av stroke, hjärtinfarkt eller död med elva procent. Det visar en ny studie med personer som fyllt 70 år.

Hjärt- och kärlsjukdomar hör till de vanligaste dödsorsakerna bland äldre i världen. Mycket stillasittande är en bidragande faktor till sämre hälsa.

Men att bara röra på sig lite grann minskar risken markant att dö i förtid för äldre. Forskare vid Umeå universitet, som studerat hur så kallad lågintensiv fysisk aktivitet påverkar 70-åringar, konstaterar att varje minut är viktig.

– Vi vet sedan tidigare forskning att det inte finns någon tröskel vad gäller fysisk aktivitet som man behöver nå över för att få positiva effekter på hälsan. Den allra största effekten av att röra på dig får du ganska tidigt på spektrumet, säger Marcel Ballin, doktorand i geriatrik med bakgrund i idrottsfysiologi, och huvudförfattare till studien.

Resultaten visade att risken för att drabbas av stroke, hjärtinfarkt eller dö under uppföljningstiden var: 11 procent lägre för varje halvtimme per dag av lågintensiv fysisk aktivitet. 36 procent lägre för varje halvtimme per dag av måttligt intensiv fysisk aktivitet. 33 procent högre för varje timmes stillasittande per dag. Vidare antydde resultaten att hälsofaran av för mycket stillasittande delvis kunde mildras genom ökad mängd måttligt intensiv fysisk aktivitet. För de personer som kom upp i minst 30 minuter måttligt intensiv aktivitet per dag fanns inget tydligt samband mellan mer stillasittande och ökad risk för ohälsa. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Sports Medicine. Källa: Umeå universitet

Forskarna har följt 3 300 personer i Sverige mellan 2012 och 2017. De fick alla varsin rörelsemätare att ha på sig under en veckas tid. Mätarna registrerade fysisk aktivitet och stillasittande.

Deltagarna följdes sedan upp efter ungefär två och ett halvt år och genom patient- och dödsregister kunde forskarna analysera risken att drabbas av stroke, hjärtinfarkt eller förtida död.

På längre sikt så tror jag att vi kommer att se mycket data och studier på hur de här restriktionerna påverkat flera aspekter av människors hälsa.

Resultatet, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Sports Medicine, visar att för varje halvtimme lågintensiv fysisk aktivitet per dag minskar risken med 11 procent, och för varje halvtimme måttlig fysisk aktivitet per dag minskar risken med hela 36 procent. För varje timme stillasittande per dag ökar i stället risken med 33 procent.

Hänsyn togs också till faktorer som personernas rökning, socioekonomiska status, medicinering, kön, tidigare sjukdom och ämnesomsättning.

Marcel Ballin säger att det blir svårare med åldern att nå upp i en högre fysisk intensitet på grund av en rad olika faktorer. Att då kunna visa att den lågintensiva aktiviteten gör skillnad för äldres hälsa är särskilt viktigt eftersom detta är den aktivitet som äldre till största del ägnar sig åt dagligen.

– Att bara promenera, strosa runt eller utföra vardagliga hushållssysslor kan man generellt sett klassa som lågintensiv aktivitet, medan en sak som trädgårdsarbete kan anses måttligt intensivt. Lågintensiv aktivitet handlar helt enkelt mer om det här med att påta i hemmet, vardagssysslor och allmän rörelse, säger Ballin.

När det kommer till att öka på den måttligt till kraftigt intensiva aktiviteten är det viktigt att tänka på att inte gå för fort fram utan vara noggrann med att stegra intensiteten successivt. Oavsett intensitet handlar det hur som helst om att varje rörelse räknas.

– Så fort man egentligen bryter stillasittandet och gör någonting så börjar positiva saker hända i kroppen, säger Marcel Ballin.

Med en stigande medelålder i befolkningen och fler äldre är det statistiskt sannolikt att fler kommer att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar om inte levnadsvanorna ändras, enligt forskarna. Att därför minska stillasittandet är viktigt för folkhälsan.

Frågan har aktualiserats under coronapandemin när myndigheter infört restriktioner för människor över 70 år. Fler har sannolikt blivit sittande inomhus och att träna på gym eller i grupp har blivit svårare. Marcel Ballin tycker att äldre har fått göra stora uppoffringar under pandemin.

– På längre sikt så tror jag att vi kommer att se mycket data och studier på hur de här restriktionerna påverkat flera aspekter av människors hälsa. De äldre har blivit väldigt begränsade, men det är viktigt att lyfta att myndigheter även påpekat att man fortfarande kan vara ute och röra på sig om man håller avstånd.

Studier om vad som händer när äldres aktivitet begränsas visar att det på kort tid kan få negativa effekter på hälsan.

– I vissa fall kan det vara svårt att återfå allt det som man har förlorat i ett sådant läge. Det är ett viktigt område, det blir personligt för mig eftersom jag forskar just på fysisk aktivitet och hälsa bland äldre, så det är något som är oroande om de rör sig allt mindre, säger Marcel Ballin.