Lintilä pressar på lättare restriktioner för dem som reser till Finland

Näringsministern pressar på att omförhandla reserestriktionerna. I vågskålen finns bland annat hundratals charterflyg till julen i Lappland. – Gränsen för ett tryggt land kan inte vara åtta smittfall per hundratusen invånare. Stänger vi Estland så stänger vi alla byggnationer i söder, säger näringsminister Mika Lintilä (C).

Spänningarna kring reserestriktionerna har inte försvunnit sedan regeringen införde en trafikljusmodell i augusti. Modellen skulle visa vilka länder man kan anlända från utan karantän och vilka som är högriskländer.

Näringsminister Mika Lintilä (C) anser att modellen inte är räcker. Dels skulle han vilja höja tröskeln för trygga länder till 25 smittfall per 100 000 invånare, från nuvarande åtta, dels skapa olika former av specialarrangemang för researrangörer, så att man kan komma om man uppfyller vissa villkor. Förslag bereds nu inom arbets- och näringsministeriet, men regeringen har inte förhandlat om dem. För trafikljusmodellen står ett annat ministerium, Social- och hälsovårdsministeriet, men Lintilä har inte förhandlat med det ministeriet.

– Jag hart märkt att de förhåller sig njuggt till att öppna upp det här.

Att hålla fast vid gränsen på åtta fall per 100 000 invånare kan vara svårt till exempel om det sker en förändring i Estland, anser Lintilä.

– Stänger vi den gränsen så stänger vi också byggnationerna i söder, säger han och hänvisar till arbetskraftsinvandringen.

Turismen hänger också den på en skör tråd, och Lintilä pressar nu på för att tillåta att regionerna, till exempel Lappland, bygger egna former av broar in i landet och "bubblor" för resegrupper som uppfyller vissa villkor. Hur de utformas - till exempel bevis på negativa coronatest - är ännu öppet, men enligt Lintilä kan regionala myndigheter och sjukvårdsdistrikt göra mycket för att skapa förutsättningarna. Ett dilemma är hur man skapar karantänliknande bubblor för den personal som arbetar med turism här i Finland.

Han betonar att det inte handlar bara om Lappland utan hela landet, och totalt över 140 00 människor som jobbar inom turistnäringen.

Lintilä oroar sig också för att trafikljusmodellen uppdateras med kort framförhållning, och vill att det redan nu fattas beslut om julsäsongen.

– Till Storbritannien måste vi få i väg ett klart besked i mitten av september, då de stora researrangörerna slår fast sina säsonger. Kan britterna då flyga på sina julresor till Finland? Det handlar såvitt jag vet om 400 charterplan, det är hundra miljoner euro i pengar.