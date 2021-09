Linda Evangelista: "Mitt ansikte förstördes"

Hon var en av de hetaste supermodellerna, men de senaste fem åren har Linda Evangelista knappt synts i offentligheten. Nu skriver hon i ett öppenhjärtigt inlägg på Instagram att anledningen är att hon genomgick ett skönhetsingrepp som misslyckades.

"Till dem av mina följare som har undrat varför jag inte har jobbat när mina jämnårigas karriärer har blomstrat. Anledningen är att jag fick mitt ansikte helt förstört av ingreppet Cool Sculpting, en behandling som gjorde motsatsen till vad som utlovats", skriver hon.

Ingreppet går ut på att frysa kroppens fettceller, men det som hände var att cellerna i stället förökade sig, enligt Linda Evangelista. Hon skriver att hon nu genomgått två ingrepp för att försöka rätta till resultatet, men att det inte har hjälpt.

Nu stämmer Evangelista företaget Zeltiq, som står bakom behandlingarna på 50 miljoner dollar (motsvarande 42,6 miljoner euro) för oaktsamhet, vilseledande reklam och att företaget inte varnat sina kunder om möjliga biverkningar, skriver Reuters.

"Jag har blivit, som medierna kallar det, omöjlig att känna igen", skriver Linda Evangelista och tillägger att hon lider av depressioner och inte har velat visa sig offentligt eftersom hon får kommentarer om sitt ansikte.

Linda Evangelista föddes i Ontario, Kanada 1965. 1985 började hon jobba för Karl Lagerfeld på modehuset Chanel och blev så småningom hans musa. Under sent 1980- och tidigt 90-tal blev hon en av supermodellerna som kallades "big five" tillsammans med bland andra Cindy Crawford och Naomi Campbell.